Captado en video: ladrón huye con paquetes navideños de una casa de Rialto

RIALTO, Calif. (KABC) -- Es la época del año en que los paquetes se entregan en los hogares a tiempo para las fiestas navideñas y los ladrones aprovechan la oportunidad para robarlos.

Lo que le tomó tiempo y dinero al padre de Al Díaz para comprar en Black Friday tomó solo unos segundos para que los ladrones se lo robaran del porche delantero de su casa en Rialto, y todo fue captado por su cámara de seguridad.

Los paquetes de la familia desaparecieron antes de que pudieran reaccionar.

Según Safewise, una compañía de investigación de seguridad en el hogar, en los últimos 12 meses, los ladrones, comúnmente conocidos como "robapaquetes", robaron 260 millones de paquetes por un valor de $19.5 mil millones de dólares.

"Es un tipo de delito de bajo riesgo. No se necesita habilidad para lograrlo y no hay mucho riesgo al hacerlo", dijo Ben Stickle, profesor asociado de justicia penal de Middle Tennessee State University.

Stickle es un experto en el tema del robo de paquetes. Él dice que la mejor manera de disuadir a los robapaquetes es limitar sus oportunidades, como, por ejemplo, haciendo que sus paquetes se entreguen a un vecino, un lugar de entrega en una tienda o un casillero para paquetes.

Stickle dice que su investigación ha demostrado que las cámaras de seguridad no son la herramienta de lucha contra el crimen en la que los propietarios esperan confiar para evitar el robo de paquetes.

La familia Díaz denunció los robos al Departamento de Policía de Rialto, que dijo que hacerlo es útil para identificar áreas problemáticas.

------

