Robert Luna lleva ventaja en la contienda por el alguacil del condado de Los Ángeles

LOS ANGELES (KABC) -- Una de las contiendas más grandes en las elecciones del martes en el condado de Los Ángeles es por el puesto del alguacil.

El alguacil Alex Villanueva espera ganar un segundo mandato. Está compitiendo contra el exjefe de policía de Long Beach, Robert Luna.

A pesar de las acusaciones de corrupción que lo persiguieron durante gran parte de su campaña, Villanueva está luchando para permanecer en poder.

Luna espera lograr la rara hazaña de derrotar a un alguacil titular. Es una hazaña que el propio Villanueva logró cuando venció al alguacil titular, Jim McDonnell, en las últimas elecciones. Villanueva ahora está en peligro de correr la misma suerte.

Los primeros resultados de la votación el martes mostraron a Luna con casi el 63% de los votos, mientras que Villanueva obtuvo aproximadamente el 37%.

Ambos han llevado a cabo una campaña enérgica, con Luna atacando a Villanueva por su tórrida relación con la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles y acusándolo de ignorar el tema de las pandillas de agentes dentro del departamento.

Villanueva ha desviado tales críticas, diciendo que sus batallas con la junta de supervisores muestran que es un feroz defensor del departamento y sus agentes, e insistiendo en que ha hecho todo lo posible para prevenir y prohibir las pandillas de agentes dentro de la agencia.

Villanueva insiste que ha trabajado para restaurar la confianza del público en el departamento del alguacil, señalando el lanzamiento de cámaras corporales y aumentando los requisitos mínimos para los nuevos agentes.

Luna argumenta que el departamento del alguacil está siendo "mal administrado" por Villanueva y dijo que trabajará para restaurar la confianza en la agencia al igual que "modernizar" el departamento, su sistema de cárcel y mejorar el bienestar mental de los agentes y empleados.

