Robert Luna asume oficialmente los deberes del alguacil del condado de Los Ángeles

LOS ANGELES (KABC) -- Robert Luna asumió oficialmente sus funciones como el alguacil número 34 del condado de Los Ángeles tras una ceremonia de juramento el fin de semana.

La ceremonia ocurrió el sábado en el Salón de Administración del condado en el centro de Los Ángeles, donde su esposa, Celines, colocó una estrella dorada en su nuevo uniforme de alguacil.

Luego de una campaña polémica que condujo a la destitución del alguacil Alex Villanueva, Luna, exjefe de policía de Long Beach, asumió oficialmente el lunes el mando de una de las agencias policiales más grandes del país.

"Hoy me presento ante ustedes con este uniforme nuevo... con una increíble cantidad de respeto, porque es el mismo uniforme que usan los agentes que patrullan el vecindario donde crecí.", dijo Luna el sábado, refiriéndose a su nativo Este de Los Ángeles.

En un discurso de 20 minutos, Luna prometió una nueva dirección para la agencia. Él tiene la tarea de reducir las tasas de delitos violentos y contra la propiedad que han aumentado considerablemente en el condado de Los Ángeles, el más poblado del país con unos 10 millones de habitantes.

Luna pasó 36 años en el Departamento de Policía de Long Beach y se convirtió en jefe en 2014. Tiene una maestría en administración pública de Cal State Long Beach.

-----

Would you like to read this story in English? Click here