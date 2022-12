Los Ángeles honra al aclamado artista Robert Vargas con calle en Boyle Heights

BOYLE HEIGHTS, LOS ANGELES (KABC) -- La ciudad de Los Ángeles honró al aclamado artista Robert Vargas al nombrar la esquina de las calles First y State "Robert Vargas Square".

Vargas es un artista nacido y crecido en Boyle Heights y es reconocido internacionalmente por sus pinturas y murales.

"Me siento eufórico. Es un honor increíble. Es una lección de humildad. Sobre todo, gracias a mi amado Boyle Heights por continuar inspirándome y enseñándome la perseverancia y dándome fuerza", dijo Vargas.

En la inauguración de la plaza estuvieron presentes los mentores, colegas, amigos y familiares de Vargas.

Vargas le dio las gracias a su madre por "reconocer mi creatividad desde el principio" y "creer en mí".

El artista angelino usa varios edificios en la ciudad como su lona para pintar diversos murales. También ha pintado alrededor del mundo en lugares como Egipto e Inglaterra, donde pintó un mural de la difunta reina Isabel II.

Boyle Heights tiene varias calles con nombres de íconos culturales como la activista de derechos civiles Dolores Huerta, quien tiene su propia plaza en las calles First y Chicago. Más recientemente, el difunto cantante mexicano Vincente Fernandez fue honrado con su propia calle entre First Street y Pennsylvania Avenue.

Vargas está en proceso de romper un récord con un mural de 14 pisos que está al lado de Pershing Square en el centro de Los Ángeles. Planea terminarlo en la primavera y podría convertirse en el mural más grande del mundo pintado por un artista.

