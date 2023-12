Vídeo de vigilancia capta a taquero retenido a punta de cuchillo durante robo en sur de Los Ángeles

By

LOS ÁNGELES (KABC) -- Un vendedor de tacos fue retenido a punta de cuchillo el viernes en el sur de Los Ángeles durante un robo que fue captado en video de vigilancia.

El robo a mano armada ocurrió alrededor de las 9:21 p.m. del viernes frente a una lavandería muy concurrida en el bloque 7800 de S Central Avenue.

El vídeo de vigilancia muestra el momento en que el asaltante se acercó por detrás y puso el cuchillo en el cuello de José Segura Romero, exigiendo todo su dinero.

"En ese momento yo pensé que era una broma porque a veces bromean conmigo ahí muchos muchachos. Pero cuando me quise mover, sentí que no era broma porque me la enterró más" dijo Segura Romero.

Dice que estaba dispuesto a enfrentarse a él, pero miró a su esposa, quien le dijo que estaba asustada.

"Yo le dije que dejara el dinero, no tiene que arriesgar su vida por el dinero", dijo Lorena Flores, esposa de Segura Romero.

Según la policía de Los Ángeles, el asaltante se llevó aproximadamente $500 dólares. El vídeo de vigilancia también captó el vehículo, un Infiniti negro con cristales polarizados y rines negros.

Segura Romero y su esposa dicen que nunca les había preocupado trabajar ahí hasta ahora, pero así se ganan la vida y dicen que seguirán haciéndolo.

No se reportaron heridos y no ha habido ningún arresto.