Arrestan a hombre de San Bernardino por supuestamente intentar ahogar a su hija de 2 años

SAN BERNARDINO, Calif. (KABC) -- Un hombre de San Bernardino fue arrestado por supuestamente intentar ahogar a su hija de 2 años en una charca, o estanque, mientras su hijo de 5 años estaba encerrado dentro de un automóvil cercano.

Los agentes del alguacil arrestaron a Timothy Ryan Shipman, de 42 años, el martes por la tarde después de que los agentes respondieron a un informe de ahogamiento en el campamento de Pali Mountain en Running Springs.

El Departamento del Alguacil del condado de San Bernardino dijo que Shipman "mintió para entrar a la instalación segura", encerró a su hijo en el automóvil, e intentó ahogar a su hija. El personal del campamento vio lo que estaba sucediendo y pudo intervenir.

Ambos niños fueron trasladados a un hospital en condición estable y han sido reunidos con su madre.

Los detectives cumplieron una orden de allanamiento en la casa de Shipman donde encontraron evidencia relacionada con el incidente, según el departamento del alguacil. No se dieron a conocer más detalles.

Shipman enfrenta cargos de intento de asesinato y está detenido con una fianza de $1 millón de dólares.

