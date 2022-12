Mujer herida en tiroteo mientras conducía en San Bernardino

SAN BERNARDINO, Calif. (KABC) -- Una mujer recibió un disparo mientras conducía en la comunidad de Rosena Ranch en San Bernardino el jueves.

Los investigadores creen que se trató de un incidente de ira en la carretera. Ocurrió alrededor del mediodía cerca de la intersección de Clearwater Parkway y Sycamore Creek Drive.

La policía dijo que el conductor de un SUV blanco abrió fuego contra la mujer y su vehículo.

El Departamento de Bomberos del condado de San Bernardino le dijo a ABC7 que la mujer sufrió heridas que no amenazan su vida.

Se desconoce qué fue lo que provocó la respuesta enojada del sospechoso y si se realizaron arrestos. Los investigadores no dieron a conocer mas detalles.

No se reportaron otros heridos. La investigación continúa.

