Accidente fatal provoca cierre de la autopista 10 en San Dimas

SAN DIMAS, Calif. (KABC) -- Un hombre murió en un accidente que involucró varios vehículos el jueves por la mañana en la autopista 10 en San Dimas.

El choque provocó el cierre de todos los carriles en dirección este.

El accidente fatal ocurrió alrededor de las 5 a.m. cerca de Kellogg Drive, según la Patrulla de Caminos de California (CHP).

El video de la escena mostró dos vehículos destrozados, incluyendo un SUV que se había estrellado contra el divisor central. Se desconoce el número de vehículos involucrados en el accidente.

La víctima fallecida no ha sido identificada.

El CHP cerró todos los carriles en dirección este mientras los equipos limpiaban los escombros. No se dio una estimación de cuándo se reabrirán los carriles.

La causa del accidente está bajo investigación.

Los investigadores dicen que la autopista estaba resbaladiza por la tormenta que azotó el sur de California el jueves por la mañana.

