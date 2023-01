Peluquero de Santa Ana le regala una nueva dentadura a vendedor ambulante

SANTA ANA, Calif. (KABC) -- Damián Villanueva es un joven peluquero de Santa Ana que hizo posible que el vendedor ambulante de paletas, Don Bartolo Huato Pacheco, obtuviera una nueva sonrisa después de descubrir que le daba vergüenza mostrar sus dientes.

Pacheco es todo sonrisas, con su nueva dentadura gracias a Villanueva.

ABC7 le presentó por primera vez al dúo el verano pasado cuando Villanueva le regaló a Pacheco un corte de cabello, una conversación agradable y $100 dólares.

LEER | Peluquero de Santa Ana hace llorar a vendedor ambulante con un corte de cabello especial

Desde entonces, Villanueva ha sorprendido a los vendedores ambulantes de su comunidad una y otra vez, pero aún no había terminado con Pacheco.

Villanueva notó que Pacheco ocultaba su sonrisa.

"Él me decía que sus dientes estaban en mal estado, así que realmente no quería mostrar su sonrisa a la gente", dijo.

Pacheco le dijo a ABC7 cómo a menudo recibía comentarios sobre no tener dientes. Él nunca había ido a un dentista, por lo que era importante para Villanueva encontrar uno que hablara español y lo hiciera sentir cómodo.

Villanueva contactó a una amiga de la familia en South Ocean Dental, la Dra. Sofía Rodríguez.

Incluso después de llevar a su amigo a todas las citas en el transcurso de tres meses y hacer los arreglos necesarios para asegurarse de que las dentaduras postizas fueran gratuitas para Pacheco, Villanueva aún recordaba la importancia de la gratitud.

"Solo quiero agradecer a todos los que me han estado apoyando", dijo Villanueva.

Todo lo que le quedaba a Pacheco por hacer era acostumbrarse a su nueva sonrisa. La amabilidad y el agradecimiento de Villanueva lo dejaron llorando.

El objetivo final es obtener implantes permanentes para Pacheco dentro de un año.

