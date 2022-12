Hallan cuerpo en un parque cerca de escuela primaria en Santa Clarita

SANTA CLARITA, Calif. (KABC) -- El cuerpo de un hombre fue encontrado el miércoles por la mañana en un parque cerca de una escuela primaria en Santa Clarita.

Se vio un rifle cerca de su cuerpo, según las autoridades.

Los agentes del alguacil respondieron a Northridge Park ubicado en 27300 Grandview Drive poco después de las 7 a.m. luego de que se descubrió el cuerpo en una cancha de baloncesto, dijo el portavoz del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles.

El parque se encuentra justo al lado de la escuela primaria Charles Helmers.

Se desconoce la identidad del hombre y la causa de su muerte. La investigación continúa.

La escuela no anunció ningún cierre o cancelación de clases.

------

Would you like to read this story in English? Click here