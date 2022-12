2 heridos tras accidente aéreo a lo largo de la costa de la playa de Santa Mónica

SANTA MONICA, Calif. (KABC) -- Dos personas resultaron heridas cuando un pequeño avión se volcó y se estrelló boca abajo a lo largo de la costa de la playa de Santa Mónica.

Ocurrió poco después de las 3 p.m. del jueves cerca de Donald Douglas Loop.

Los investigadores dijeron que dos personas fueron rescatadas de un Cessna 150A. Se desconoce su estado.

No se dieron a conocer más detalles. La causa del accidente está bajo investigación.

------

Would you like to read this story in English? Click here