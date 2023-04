Sospechoso arranca parte del dedo de sargento de LAPD en estación de metro en East Hollywood

This article can be read in English

LOS ANGELES (KABC) -- Un sargento de la policía de Los Ángeles perdió parte de su dedo cuando un sospechoso le mordió la mano durante un ataque en la Línea Roja del Metro en East Hollywood.

Ocurrió alrededor de las 10:15 a.m. del jueves mientras el oficial patrullaba la estación.

Según LAPD, los oficiales vieron al sospechoso en el tren con "parafernalia de narcóticos".

Los oficiales se acercaron al sospechoso y lo escoltaron. La policía dijo que fue entonces cuando el sospechoso se volvió violento y comenzó a pelear con los oficiales.

Durante el incidente, una parte del dedo del sargento fue arrancado a mordidas. Más tarde fue llevado al hospital para recibir tratamiento, aunque se desconoce su estado.

El sospechoso, que no fue identificado, fue detenido y arrestado por violencia y resistencia. Sufrió heridas leves y también fue enviado a un hospital cercano.

Estos encuentros violentos en los trenes de Metro no son nada nuevo.

"Me asaltaron dos veces", dijo Jorge Martínez de Norwalk. "Es algo que pasa, ¿qué puedes hacer? Por el oficial, me siento mal por él, pero también por las personas que tuvieron que verlo. Las personas que tuvieron que verlo, estoy seguro que fue bastante intenso ver algo como eso."

Los pasajeros que hablaron con ABC7 el jueves por la noche dijeron que siempre están alerta.

"Tengo aerosol de pimienta conmigo", dijo Treasure Cockrell. "Incluso he visto y escuchado a personas actuando de cierta manera que me hicieron sentir insegura".

El incidente del jueves es uno de varios este mes. El 6 de abril, apuñalaron a dos personas, ambos en la Línea Roja, ocurrieron con horas de diferencia.

Un ataque ocurrió en la plataforma de la estación East Hollywood y el otro en la estación de Westlake-MacArthur Park. Menos de una semana después, ocurrió un apuñalamiento fatal en la Metro Blue Line en Long Beach.

Sin embargo, Cockrell dijo que las cosas mejoraron en las últimas dos semanas.

"Seguí mi camino para ir a la escuela, me subí al tren y me sentí segura", dijo. "Estaba claro, no hubo problemas. No había humo de marihuana, nadie hablaba en voz alta. Me sentí bien".

Mientras tanto, el jefe de policía de Los Ángeles, Michel Moore, calificó el ataque del jueves de "cruel y horrible".

"Estoy profundamente perturbado por el ataque cruel y espantoso contra nuestro sargento mientras él y otros oficiales simplemente realizaban una ronda de rutina en la línea de tránsito", dijo el jefe de policía de Los Ángeles, Michel Moore, en un comunicado. "Seguimos comprometidos con nuestro trabajo todos los días para mejorar la seguridad de todo el sistema de tránsito con patrullas dedicadas que se encargan de aquellos que representan un riesgo para la seguridad de los demás".