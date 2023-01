Flujos de escombros y lodo impactan a residentes de Studio City tras las fuertes lluvias

STUDIO CITY, LOS ANGELES (KABC) -- Una poderosa tormenta arrojó fuertes lluvias en el sur de California durante la noche, lo que provocó flujos de escombros y lodo en algunos vecindarios y dejó a varias personas atrapadas.

En Studio City, hasta cuatro pies de lodo y escombros cubrieron Fredonia Drive hasta Kentucky Drive, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Los bomberos se pusieron en contacto con personas dentro de varias casas en el área y un total de 17 personas estaban refugiadas en el lugar el martes por la mañana.

Dos casas en Wrightwood Lane, cerca de Bellfield Way, se vieron afectadas por el flujo de escombros, pero no se reportaron daños graves.

Las autoridades dicen que el lodo cayó en cascada por las laderas empapadas y fluyó hacia el patio trasero de una casa con un pie de lodo presionado contra la puerta trasera. La segunda casa quedó rodeada de escombros. No se reportaron heridos.

Las autoridades dijeron que el agua acumulada en el vecindario parecía estar drenándose, pero los equipos permanecerían en el lugar durante la mañana para evaluar la situación.

Mientras tanto, en el condado de Ventura, varios vehículos, incluyendo un camión, quedaron enterrados en escombros y lodo provocados por las fuertes lluvias. Los equipos pasaron horas tratando de llegar a los conductores varados.

La ruta estatal 126, al este de Fillmore, permaneció cerrada después de que tres pies de lodo y rocas impactaron esa zona, según la Patrulla de Caminos de California.

En un vecindario de Beverly Glen, los bomberos respondieron a un flujo de lodo el lunes por la noche que bloqueo parte de una calle y atascó el tráfico. Nadie resultó herido y no parece que ninguna casa haya resultado dañada.

-----

Would you like to read this story in English? Click here