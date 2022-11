Escasez de pavo afecta despensas de alimentos antes del Día de Acción de Gracias

WOODLAND HILLS, Calif. (KABC) -- Cuando visita la despensa de alimentos en Woodland Hills, escucha historias sobre cómo la inflación ha dificultado la supervivencia de muchas personas, y este Día de Acción de Gracias, algunas familias no podrán comprar un pavo.

Lamentablemente, ni siquiera la despensa de alimentos tiene suficientes pavos.

Lily Varner, gerente de operaciones de West Valley Food Pantry, dijo que la influenza aviar redujo la cantidad de pavos disponibles y muchos de los lugares en los que dependían para conseguir pavos no los tenían. También dijo que la organización obtuvo la mitad del número de pavos que usualmente reciben y que el costo de las aves aumentó considerablemente.

Antes de la pandemia de COVID-19, West Valley Food Pantry alimentaba a 30 familias al día, pero durante la pandemia, estaban alimentando a 14,000 familias al mes.

Esas cifras bajaron, pero debido a la inflación que ha llevado a una reducción de las donaciones, están volviendo a subir.

En este momento, la organización dice que tiene suficientes pavos para familias grandes, pero la mayoría de sus visitantes reciben pollos.

