Roban camioneta a familia de Whittier durante una persecución en el sur de California

ANAHEIM, Calif. (KABC) -- El dueño de una compañía HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) del sur de California se ofreció a ayudar a una familia inocente a la que le robaron su camioneta de trabajo durante una persecución peligrosa que terminó en el condado de Los Ángeles.

Durante la persecución, el sospechoso irrumpió en la casa de la familia y logró robarse su camioneta a pesar de que algunos miembros de la familia confrontaron al sospechoso, Johnny Anchondo, de 32 años.

La familia dice que acababan de comprar esa camioneta para su negocio de jardinería.

Scott Baker, el dueño de 20th Century Air, dice que se sintió obligado a ayudar a la familia. Dice que tiene una camioneta disponible para que la familia la use hasta que puedan conseguir una nueva.

"También somos un negocio familiar, así que podemos imaginar por lo que están pasando", dijo Baker.

Mientras tanto, a un hombre en Anaheim también le robaron su automóvil durante la misma persecución.

John Reynolds le dijo a ABC7 que se enteró de lo que estaba ocurriendo cuando recibió una llamada del presidente de su asociación de propietarios al salir de Knott's Berry Farm con sus hijos.

Reynolds creó una página de GoFundMe para ayudar a recuperar su vehículo. La familia afectada por la misma persecución también creó una página de GoFundMe.

