Hombre recibe prisión por almacenar fuegos artificiales que causaron detonación fallida de LAPD

LOS ANGELES (KABC) -- Un hombre que almacenó fuegos artificiales ilegales en su patio trasero en el sur de Los Ángeles, lo que provocó una explosión que hirió a 17 personas y desplazó a varias familias debido a una detonación fallida del Departamento de Policía de Los Ángeles, fue sentenciado el miércoles a cinco meses en una prisión federal.

Arturo Ceja III se declaró culpable el año pasado en una corte federal de Los Ángeles por transportar explosivos sin licencia. También se le ordenó cumplir dos años bajo libertad supervisada después de salir de la cárcel.

Ceja planeó vender los fuegos artificiales en todo el vecindario para celebrar el día festivo del 4 de julio en 2021, según la Oficina del Fiscal Federal.

Las autoridades dicen que Ceja viajó a Nevada varias veces a fines de junio de 2021 para comprar varios tipos de fuegos artificiales caseros que contenían materiales explosivos. Según los registros judiciales, Ceja transportó esos explosivos a su casa en camionetas rentadas.

LAPD después incautó los fuegos artificiales y trató de detonarlos en el vecindario el 30 de junio de 2021, lo que provocó una explosión masiva.

Diecisiete residentes y socorristas fueron trasladados al hospital. Varias casas, negocios y vehículos sufrieron daños. Docenas de personas fueron desplazadas y algunas nunca regresaron al vecindario.

La explosión les ha costado a los contribuyentes más de $6 millones de dólares, una cifra que aún sigue creciendo. También destruyó el vehículo de contención de LAPD.

Los investigadores federales descubrieron que el escuadrón antibombas de LAPD calculó mal la cantidad de explosivos que detonó, casi tres veces más de lo anticipado.

City News Service y Associated Press contribuyeron a este informe.

