Una persona asesinada, otra herida tras tiroteo en el sur de Los Ángeles

LOS ANGELES (KABC) -- Una persona murió y otra resultó herida tras un tiroteo el miércoles por la noche en el sur de Los Ángeles que dejó a varios negocios dañados y acribillados a balazos.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 8:30 p.m. cerca de la intersección de Avalon Boulevard y Imperial Highway.

Una de las víctimas fue asesinada a tiros frente a un Pizza Hut, según la policía. Una mujer resultó herida y fue trasladada al hospital. Se desconoce su estado.

ABC7 estaba sobre la escena mientras se desarrollaba la investigación y captó la ventana delantera de Pizza Hut hecha pedazos. Un salón de manicura cercano también resultó dañado.

Se desconoce qué pudo haber provocado el tiroteo y los detalles sobre el sospechoso o sospechosos no se dieron a conocer de inmediato.

Cualquiera con información sobre este crimen, por favor comuníquese con la policía.

