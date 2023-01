Anciano de 83 años sobrevive ataque de perros en el sur de Los Ángeles

LOS ANGELES (KABC) -- Jimmy Lindsey tiene suerte de estar vivo después de haber sido atacado brutalmente por los dos enormes perros de su vecino afuera de su casa en el sur de Los Ángeles.

El incidente ocurrió el 16 de diciembre. Lindsey dice que los perros comenzaron a morderlo en las piernas y las manos.

Su hija, Belynda Lindsey, dijo que "es un verdadero milagro que todavía esté con nosotros".

El abuelo de 83 años ha estado hospitalizado desde el ataque. Se ha sometido a numerosas cirugías para reparar el extenso daño en sus piernas y brazos. Los médicos dijeron que podría perder la mano derecha.

Él dice que perdió el conocimiento durante el ataque. Otro vecino finalmente lo liberó de los perros, quienes huyeron cuando llegaron los equipos de rescate.

Mientras Lindsey lucha por recuperarse de sus horribles heridas físicas y emocionales, su familia dice que los dos perros de raza mixta permanecen en la casa de su vecino. Dicen que el propietario se negó a entregarlos.

Belynda dice que el Control de Animales le dijo que habrá una audiencia sobre el futuro de los perros. Mientras tanto, el anciano de 83 años está aterrorizado por lo que podría pasar si los perros vuelven a estar libres.

"Son asesinos... No quisiera que nadie sufriera el dolor que estoy pasando día tras día", dijo.

Lindsey enfrenta al menos media docena de cirugías más mientras los médicos intentan de salvar su mano. Se ha creado una página de GoFundMe para ayudarlo en su recuperación.

