Terremoto de magnitud 5.1 sacude área de San José

SAN JOSE, Calif. -- Un terremoto de magnitud 5.1 ocurrió cerca de San José el martes por la mañana, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés).

El epicentro se ubicó a 12 millas al este de San José en la Falla de Calaveras, dijo el USGS.

El sismo ocurrió a las 11:42 a.m. y se midió a una profundidad de aproximadamente cuatro millas.

No se reportaron heridos o daños.

El sismo del martes fue el más grande en el Área de la Bahía desde el terremoto de Napa de magnitud 6.0 el 24 de agosto de 2014, dijo la sismóloga Lucy Jones.

