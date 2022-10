Joven de 16 años hospitalizada en estado grave tras ataque canino en Thousand Oaks

THOUSAND OAKS, Calif. (KABC) -- Una adolescente de 16 años fue hospitalizada en estado grave después de ser atacada por varios perros en Thousand Oaks el domingo por la tarde.

Al menos cinco perros grandes atacaron a la joven en una casa ubicada en la cuadra 100 de Manzanita Lane alrededor de las 3:30 p.m., según los investigadores.

Los investigadores dicen que los perros todavía la estaban atacando cuando llegaron los equipos de emergencia, quienes lograron detener el ataque canino.

La adolescente fue hospitalizada en estado grave, pero se espera que sobreviva.

El Departamento de Bomberos del Condado de Ventura dice que la joven y los perros viven en la misma casa. Cinco de los perros son de la raza Cane Corsos.

Un video de la escena mostró a los oficiales de control de animales sacando a los perros de la casa. Las mascotas ahora están bajo la custodia del Control de Animales del Condado de Los Ángeles.

