Trabajadores de limpieza en el condado de Los Ángeles reciben más de $200,000 en sueldos atrasados

COMMERCE, Calif. (KABC) -- Después de una investigación de seis años sobre salarios robados, varios trabajadores de limpieza en el condado de Los Ángeles recibieron más de $200,000 en sueldos atrasados.

Esto después de que los reguladores estatales llegaran a un acuerdo de culpabilidad con Pacific Commercial Company (PCC).

"Como trabajadores, venimos aquí para ganarnos la vida", dijo Edith López, una ex empleada. "Mi mensaje para todos los trabajadores es que no se queden callados. Juntos tenemos el poder de hacer cambios y dejar a un lado el miedo para que otros empleadores no abusen de nosotros".

Varios reguladores estatales formaron parte de la investigación y descubrieron que PCC subdeclaró su nómina de sueldos para evitar pagar millones de dólares en seguros de compensación para trabajadores e impuestos sobre la nómina de sueldos.

"PCC nunca me pagó por trabajar horas extra", señaló López. "Engañaban mucho con los cheques".

La investigación comenzó cuando un grupo de vigilancia llamado Maintenance Cooperation Trust Fund denunció el robo de sueldos en PCC a los reguladores estatales. Ahora, por medio de un acuerdo de culpabilidad, 18 trabajadores de limpieza recibieron un cheque por sueldo atrasado.

ABC7 contactó a PCC para obtener un comentario, pero aún no ha recibido respuesta.

Would you like to read this story in English? Click here