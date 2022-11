Trabajadores de la Universidad de California en huelga llegan a un acuerdo para mejores salarios

IRVINE, Calif. (KABC) -- Se ha llegado a un acuerdo tentativo en una huelga de la Universidad de California para salarios más altos y aumentos en el costo de vida.

Los empleados posdoctorales e investigadores académicos anunciaron el acuerdo el martes. Sin embargo, dicen que seguirán en huelga en solidaridad con otros trabajadores sindicalizados que no han llegado a tales acuerdos.

La huelga comenzó el 14 de noviembre cuando casi 48,000 trabajadores de la UC en todo el estado abandonaron el trabajo exigiendo mejores salarios y beneficios. Aproximadamente 12,000 de esos trabajadores son empleados posdoctorales e investigadores académicos.

En un comunicado, los funcionarios de la UC dijeron que estaban complacidos de que se hubiera llegado a un acuerdo.

Los detalles del proceso de ratificación se anunciarán pronto. Una vez ratificados, los nuevos contratos entrarán en vigencia hasta el 30 de septiembre de 2027, según la Universidad de California.

