Cómo encontrar buzones electorales o centros de votación para las elecciones de noviembre

Los votantes no tienen que esperar hasta el día de las elecciones para votar.

Los votantes registrados ya deberían haber recibido sus boletas de voto por correo. El condado de Los Ángeles también abrió 118 centros de votación temprana.

Para encontrar el estado de su registro de votante, el centro de votación más cercano o un buzón electoral, visite plan.lavote.gov.

Las boletas por correo deben tener el sello postal antes del 8 de noviembre para que cuenten. Si aún no ha recibido su boleta de voto por correo, también puede rastrearla usando el enlace de arriba.

Would you like to read this story in English? Click here