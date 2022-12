West Hollywood trabaja para garantizar la seguridad de los compradores durante temporada navideña

WEST HOLLYWOOD, Calif. (KABC) -- Es hora de comenzar con sus compras navideñas, pero sus compras o las tiendas que visita podrían ser el objetivo de los delincuentes.

Para evitar robos violentos o violencia de cualquier tipo, la ciudad de West Hollywood compartió los siguientes consejos para mantenerse seguro durante las fiestas decembrinas:

-- Cierre su auto y esconda objetos de valor en su cajuela.

-- Prenda las luces para iluminar su casa y agregue luces con sensor de movimiento.

-- Mantenga posesión de su bolsa o mochila a todo momento. No los deje en su silla mientras cena o en un carrito de compras.

-- Mantenga su cartera y teléfono celular en su bolsillo delantero y evite llevar grandes cantidades de dinero en efectivo.

"Hemos estado trabajando con el departamento del alguacil y nuestros embajadores de seguridad para garantizar absolutamente... que nuestra comunidad esté segura", dijo la alcaldesa interina de West Hollywood, Sepi Shyne.

Tras el horrible tiroteo masivo en Colorado Springs en un club nocturno LGBTQ que mató a cinco personas e hirió a 18, el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles ha aumentado las patrullas a pie y los empleados de los bares de West Hollywood han sido entrenados para situaciones de tiradores activos.

Otro consejo para mantenerse seguro durante la temporada navideña: si planea ordenar muchos paquetes y le preocupa que no estén seguros en la puerta de su casa, considere hacer que los entreguen en un apartado de correos o en un buzón cerrado con llave.

-----

