Video impactante muestra a víctima de robo siendo atropellada por un auto en West Hollywood

WEST HOLLYWOOD, Calif. (KABC) -- Un video impactante muestra a un hombre siendo atropellado por un automóvil antes de ser asaltado violentamente en West Hollywood.

El incidente ocurrió poco después de las 9 a.m. del viernes en la cuadra 9000 de West Sunset Boulevard.

El Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles dice que el sospechoso atropelló a la víctima y luego la robó. El video de seguridad mostró al sospechoso entrando a un estacionamiento, saliendo de su auto y apuntando con una pistola a la víctima.

Las imágenes de otra cámara de seguridad mostraron el atropellamiento de la víctima después de ser perseguida por el sospechoso en el estacionamiento. Una segunda persona se vio salir del auto del sospechoso.

El video mostró al sospechoso tomar algún tipo de artículo de la víctima mientras estaba herida en el suelo.

Mark Issari, un testigo que habló con ABC7, dijo que la víctima tiene una oficina cerca del área y se estaciona en ese estacionamiento todos los días. Issari le dijo a ABC7 que el sospechoso se le acercó a la víctima después de estacionarse y le pidió su cartera y reloj.

El departamento del alguacil dijo que el sospechoso huyó de la escena en dirección este en Sunset Boulevard. El vehículo fue descrito como un Infinity gris de cuatro puertas.

Un arma de fuego fue encontrada en la escena del crimen, según los investigadores.

Cualquiera que tenga información puede llamar a la estación de West Hollywood de LASD al (310) 855-8850 y pedir hablar con el detective Chappell.

Would you like to read this story in English? Click here