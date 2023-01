LAPD mata a sospechoso de violencia doméstica armado con cuchillo en Westlake

WESTLAKE, LOS ANGELES (KABC) -- Varios oficiales de la policía de Los Ángeles le dispararon mortalmente a un sospechoso armado con un cuchillo y que supuestamente había violado una orden de restricción el lunes por la noche en un apartamento de Westlake.

Los oficiales respondieron a la cuadra 200 de South Witmer Street alrededor de las 3:30 p.m. y localizaron al sospechoso, quien fue descrito solo como un hombre de unos 40 años.

LAPD dijo que el sospechoso se negó a salir del apartamento o cumplir con las órdenes de los oficiales. Ellos continuaron hablando con el sospechoso durante unos 15 minutos, según los investigadores.

El sospechoso luego se armó con un cuchillo grande, según la policía, y fue entonces cuando los oficiales "utilizaron métodos menos letales, incluyendo el gas pimienta y el Taser", dijo LAPD.

Según LAPD, el sospechoso soltó momentáneamente el cuchillo, pero inmediatamente se volvió a armar lo que provocó el tiroteo policial.

El sospechoso murió en el lugar. Ningún oficial resultó herido.

Los detectives de la División de Investigación de la Fuerza de LAPD, junto con la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Los Ángeles y la Oficina del Inspector General, están realizando una investigación sobre el tiroteo.

La policía dijo que publicaría un "informe comunitario de incidentes críticos" dentro de 45 días.

-----

