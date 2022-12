Mujer de Westminster usa gas pimienta contra sospechoso armado para impedir robo en Navidad

WESTMINSTER, Calif. (KABC) -- Una mujer que salió a caminar la mañana de Navidad impidió un robo cuando roció con gas pimienta al sospechoso que le apuntó con un arma, dijo la policía.

La policía de Westminster dijo que el intento de robo a mano armada ocurrió en el área de Bushard Street y England Avenue el domingo.

Los investigadores dicen que la mujer caminaba cuando el sospechoso en bicicleta se le acercó, le apuntó con una pistola y le exigió su bolso. No queriendo entregar a sus pertenencias, la mujer usó gas pimienta sobre el sospechoso para defenderse.

"Afortunadamente, el sospechoso no le disparó a la víctima y huyó de la escena en su bicicleta", dijo la policía.

A pesar de una búsqueda, los oficiales no pudieron encontrar al sospechoso, pero tienen la esperanza de que el público pueda ayudar a identificarlo.

Los investigadores describen al sospechoso como un hombre de unos 30 años, de complexión delgada, rostro cincelado y nariz puntiaguda. Mide 5 pies, 9 pulgadas de alto y vestía un gorro negro, una chaqueta negra con letras, pantalones negros y una mochila.

La bicicleta fue descrita como de color turquesa, o verde azulado.

Cualquiera con información sobre esta investigación, por favor llame a la policía al 714-548-3767 o al 714-548-3773.

Would you like to read this story in English? Click here