Alex Villanueva reconoce derrota en contienda por el alguacil del condado de Los Ángeles

LOS ANGELES (KABC) -- El alguacil Alex Villanueva reconoció la derrota en una contienda muy reñida por el alguacil del condado de Los Ángeles.

El anuncio se produjo el martes depues de que los últimos resultados electorales mostraron al exjefe de policía de Long Beach, Robert Luna, llevando la ventaja con el 59.8% de los votos, mientras que Villanueva obtuvo el 40.2% de los votos.

Durante una conferencia de prensa el martes por la tarde, Villanueva culpó de su derrota a lo que describió como una amplia campaña de desinformación y el uso de "narrativas falsas" centradas en temas que incluyen supuestas pandillas de agentes, su supuesta resistencia a la supervisión por parte del condado y otras acusaciones de hostigamiento interno y represalias contra supuestos denunciantes.

