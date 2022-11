Arrestan a sospechosa tras ponchar decenas de llantas de autos en Alta Loma

RANCHO CUCAMONGA, Calif. (KABC) -- La policía arrestó a una mujer acusada de ponchar las llantas de decenas de automóviles estacionados en un complejo de apartamentos para personas mayores en la comunidad de Alta Loma.

La ola de vandalismo dejó a los residentes del complejo Heritage Park Alta Loma, ubicado en Rancho Cucamonga, conmocionados y tratando de averiguar cómo pagarán para reparar el daño. Muchos de ellos viven con ingresos fijos.

Se estima que entre 50 y 60 automóviles fueron impactados. En algunos casos, las cuatro llantas del vehículo fueron ponchadas.

El Departamento del Alguacil del condado de San Bernardino está investigando el incidente y dice que arrestaron a una mujer, pero no dieron a conocer más detalles.

Un residente del complejo dijo que el dueño de uno de los vehículos impactados sufrió una emergencia médica y fue trasladado al hospital después de ver el daño en su vehículo y darse cuenta que no podía pagar para repararlo.

Las víctimas estimaron que les costaría entre $350 y $1,000 dólares por vehículo para remplazar las llantas ponchadas.

Los residentes dicen que Heritage Park cobra extra por el estacionamiento, pero los administradores no están haciendo lo suficiente para mantener el área segura.

Se ha creado una página de GoFundMe para ayudar a las víctimas.

