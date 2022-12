Director de escuela primaria muere cerca de un estacionamiento en Anaheim

ANAHEIM, Calif. (KABC) -- Un distrito escolar del sur de California está de luto por la trágica pérdida de un querido director.

El distrito escolar de Fountain Valley dijo que Chris Christensen, director de la escuela primaria Newland en Huntington Beach, murió el sábado.

Según la policía, no se sabe si saltó o se cayó de un estacionamiento en Anaheim, pero la policía sospecha que murió por suicidio.

Christensen, que tenía unos 50 años, tenía previsto comparecer ante un juez el lunes después de haber sido acusado recientemente de delitos menores de agresión y peligro para niños. Se declaró inocente de ambos delitos.

El distrito escolar dijo que varios consejeros estarán disponibles en todas las escuelas para ayudar a los estudiantes, el personal y sus familias.

"Sé que encontraremos la manera de unirnos como comunidad y cuidarnos los unos a los otros", dijo la superintendente del distrito escolar de Fountain Valley, Katherine Stopp.

Si usted o alguien que conoce está luchando con pensamientos suicidas o problemas de salud mental, llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio (NSPL) al 800-273-8255 (o simplemente marque 988) para conectarse con un consejero capacitado o visite el sitio web de NSPL.

