Honran a Angélica Vale con estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

HOLLYWOOD, LOS ANGELES (KABC) -- La actriz, comediante y cantante mexicana, Angélica Vale, fue honrada el jueves con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Los hijos de Vale, su madre, Angélica María, y el actor Jaime Camil asistieron a la ceremonia.

Vale y Camil protagonizaron la telenovela de Televisa, "La fea más bella", cuyo final de tres horas atrajo a la audiencia más grande para una final de telenovela en la historia de la televisión mexicana.

Vale recibió el premio TVyNovelas por su interpretación de una joven inteligente y encantadora pero muy fea que se convierte en la asistente del presidente de una de las empresas de medios de comunicación más prestigiosas de México.

Vale es miembro del equipo de alcance comunitario del alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti.

Vale es conocida como la "Reina latina de la comedia teatral" con una extensa carrera en el cine, televisión, música y la radio.

Vale ha aparecido en más de 300 programas de televisión, incluyendo ser la presentadora principal de "Bake Off Mexico" de HBO Max y la juez principal y entrenadora de personajes de la serie de competencia de talentos de Univision, "Tu cara me suena".

City News Service contribuyó a este informe.

Would you like to read this story in English? Click here