Apuñalamiento en Los Angeles City College provoca cierre del campus y cancelación de clases

LOS ANGELES (KABC) -- Los Angeles City College cerró su campus y canceló sus clases luego de un apuñalamiento el lunes por la tarde.

La escuela declaró una "emergencia del campus" poco después de las 3 p.m. y les dijo a los estudiantes y al personal que se refugiaran en el lugar.

Los investigadores dicen que los agentes en el campus escucharon gritos de ayuda y después encontraron a una víctima sangrando y con heridas de arma blanca en un estacionamiento cercano.

El sospechoso fue visto por última vez huyendo del estacionamiento en el área de Heliotrope y Melrose. La víctima no era estudiante, según las autoridades. No se dieron a conocer más detalles sobre el incidente o el estado de la víctima.

Los investigadores recuperaron un cuchillo de la escena. La investigación continúa.

Las clases en línea todavía se estaban realizando el lunes, dijo la escuela.

