Autopista 101 reabre en el área de Santa Bárbara tras flujos de lodo debido a la tormenta

SANTA BARBARA, Calif. (KABC) -- La serie de tormentas implacables que han azotado el sur de California en los últimos días provocó inundaciones y flujos de lodo en los condados de Ventura y Santa Bárbara que dejaron la autopista 101 cerrada.

Los equipos pasaron horas limpiando la autopista 101 después de días de lluvia que abrumaron las otras vías del agua hacia el océano.

El martes por la tarde, ambos lados de la autopista 101 estaban nuevamente abiertos en el área de Santa Bárbara, después de haber estado cerrados durante horas. Algunos conductores terminaron atascados en otros caminos o rampas de salida durante horas o incluso un día completo.

Los equipos de limpieza reabrieron los carriles en dirección sur de la autopista 101 en el área de Montecito entre Ventura y Santa Bárbara el martes por la tarde y reabrieron el lado en dirección norte poco después.

Los funcionarios del condado de Santa Bárbara también levantaron las órdenes de evacuación que estaban vigentes para Carpinteria, Montecito y Santa Bárbara a partir de las 2 p.m. del martes.

-----

