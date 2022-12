Adolescente de 16 años asesinado a tiros en Azusa

AZUSA, Calif. (KABC) -- Un adolescente fue asesinado a tiros el martes por la tarde en un vecindario de Azusa, a pocas cuadras de donde ocurrió otro tiroteo mortal el día anterior.

El homicidio ocurrió cerca de las calles Donna Beth y Newburg alrededor de las 3:30 p.m. La víctima fue trasladada a un hospital donde murió.

Otra víctima recibió una herida de bala y también fue trasladada al hospital en condición estable. Los vecinos dicen que esa víctima fue el hermano menor del adolescente.

La familia del joven asesinado lo identificó como Alexander Padilla, de 16 años, y dice que no era pandillero.

Varios vecinos dicen que el joven y su hermano menor caminaban hacia la casa de su abuela cuando fueron baleados.

En otro tiroteo diferente el lunes, los investigadores dicen que un hombre fue baleado mientras conducía y luego chocó contra una camioneta. El automóvil iba a unas 50 millas por hora cuando se estrelló contra el vehículo estacionado.

La víctima, de entre 18 y 25 años, murió en el hospital. Nadie más resultó herido.

Se desconoce la razón que condujo a los dos tiroteos, quien estuvo involucrado y si los dos casos están relacionados.

La investigación sobre ambos tiroteos continúa.

