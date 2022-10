CalFresh aumenta cantidad de dinero que familias reciben para ayudar con altos precios de la comida

LOS ANGELES (KABC) -- Las personas que reciben beneficios de CalFresh verán un aumento en la cantidad de dinero que reciben.

Michael Hunn, director ejecutivo de CalOptima Health, dice que trabajan para inscribir a las familias en los beneficios de alimentos.

"No queremos que las personas decidan entre comer o pagar la renta", Hunn dijo.

Hunn dice que ahora más que nunca, la gente está notando que sus billeteras se están vaciando más rápido por los precios altos en los supermercados.

"El precio de la leche, la mantequilla, los huevos, el cereal para niños, la carne, el pan para los almuerzos escolares de los niños, todo eso ha aumentado y está impactando el presupuesto de estas familias", explicó Hunn.

Él dice que un nuevo aumento del 12.5% a los beneficios de CalFresh ayudará a minimizar el dolor por el aumento de precios de la comida.

"Eso significa que una familia de cuatro que califique para CalFresh recibirá hasta $939 dólares al mes en incentivos. Y si es un solo individuo, recibirá $281", señaló Hunn.

"CalFresh brinda una amplia variedad de opciones de alimentos", dijo Teresa Blanco, directora de participación comunitaria y bienestar de Northgate González Market.

Blanco dice que se han asociado con CalOptima y otras organizaciones sin fines de lucro para brindar información sobre los beneficios de CalFresh en sus tiendas a aquellos que la necesiten.

"Hay una necesidad en la comunidad por la inseguridad de comida, y esto ayudará a que las personas puedan tener más comida en la mesa", agregó Blanco.

Al aumento en los beneficios de CalFresh continuaran hasta septiembre de 2023.

Si usted quiere saber si califica para estos beneficios, haga clic aquí o llame al 888-587-8088.

Would you like to read this story in English? Click here