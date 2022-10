Propuesta 26: Legalizar las apuestas deportivas en casinos tribales en California

ABC7 se ha comprometido a analizar más a fondo algunas de las propuestas de California sobre las que se le pedirá que vote en noviembre.

Algunas de las propuestas cambiarían el futuro de los juegos de azar, o juegos de apuesta, en el estado. Una de ellas es la Propuesta 26.

Si se aprueba la Propuesta 26 este noviembre, se permitiría otra forma de juego en las pistas de carreras de caballos y casinos tribales en California: las apuestas deportivas.

Los ingresos de la medida irían al fondo general del estado, que la legislatura podría usar para abordar la falta de vivienda, como promete hacer la Propuesta 26, pero también podría gastarse en educación, mitigación de incendios forestales, transporte, atención médica u otros problemas que enfrentan los californianos.

"Es un enfoque incremental responsable para permitir las apuestas deportivas en California", dijo Kathy Fairbanks, portavoz de la campaña YES on 26. "Todas las apuestas se deben realizar en persona en cualquiera de los 66 casinos tribales o cuatro pistas de carreras en todo el estado. Da a las personas en esas instalaciones la oportunidad de asegurarse de que los menores no apuesten. Se tendrá que mostrar una identificación. La preocupación por expandir en línea es que no existe una manera infalible de asegurarse de que los niños no apuesten en línea".

Sin embargo, las ubicaciones de las salas de juegos de cartas en el estado se oponen a la Propuesta 26. Hay siete salas de juegos de cartas en el condado de Los Ángeles y 78 en total en California.

"Hay intereses tribales que sienten que las salas de juego no deberían existir. Esto es parte de su táctica para poder eliminar lo que ven como su competencia", dijo Juan Garza, quien representa a cinco salas de juego en el condado de Los Ángeles que se oponen a la Propuesta 26.

La razón por la cual las salas de juego y las ciudades en las que están ubicadas se oponen tanto la Propuesta 26 es que hay una provisión en la propuesta que permite que los abogados privados que representan a los casinos tribales demanden a las salas de juego por el tipo de juegos de cartas que ofrecen.

El Gardens Casino en la ciudad de Hawaiian Gardens ofrece juegos como póker y blackjack, al igual que el Commerce Casino en la ciudad de Commerce.

En Hawaiian Gardens, por ejemplo, el 70% del fondo general de la ciudad está vinculado al Gardens Casino.

"Antes de que esta sala de juegos estuviera en Hawaiian Gardens, había un crimen desenfrenado. La ciudad no podía sostenerse fiscalmente. Una vez que esta sala de juegos llegó a esta comunidad, cambió su fortuna", dijo Garza. "Los residentes aquí pudieron disfrutar de servicios gratuitos como parques y recreación. La calidad de vida aquí ha mejorado drásticamente. Proporcionaron empleos y otorgaron becas a los estudiantes".

El 15% de los ingresos recaudados bajo la Propuesta 26 se destinaría a los programas de adictos al juego.

El Dr. Timothy Fong, profesor de psiquiatría y parte del Programa de Estudios de Azar de la UCLA, dice que, en este momento, California tiene más oportunidades para jugar apuestas que cualquier otro estado del país.

"Habrá más discusión, habrá más aceptación, habrá más disponibilidad si se amplía el juego regulado. Esas son cosas que pueden generar más adicción", dijo Fong. "Al mismo tiempo, si se implementa protecciones de atención médica, más prevención, más educación, más comprensión sobre los signos de adicción, se pueden reducir esos porcentajes de adicción".

