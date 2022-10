Propuesta 29 propone cambiar las reglamentaciones de las clínicas de diálisis en California

Una propuesta para cambiar los centros de diálisis está nuevamente en la boleta electoral en noviembre. La Propuesta 29 establecería nuevos requisitos. Los centros tendrían que contratar más personal que podría incluir enfermeras y médicos.

"El requisito sería que un médico o un enfermero practicante, o un asistente médico, estuvieran presentes mientras se lleva a cabo el tratamiento médico dentro de la clínica", dijo David Miller de Service Employees International Union-United Healthcare Workers West (SEIU- UHW).

La propuesta está impulsada por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, que afirma que haría que las clínicas sean más seguras.

"Las clínicas funcionan increíblemente eficiente. Tienen muy poco personal, por lo que esto agregaría solo una persona adicional al personal de la clínica que será responsable por la calidad de la atención médica".

Pero aquellos que se oponen a la propuesta dicen que no hay mayores problemas en este momento. Jon Coupal, de la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis (Howard Jarvis Taxpayers Association), lo llama "una solución en busca de un problema".

"No han argumentado que los servicios de diálisis existentes son inadecuados", dijo Coupal. "Están argumentando que las tasas de infección han aumentado un poco. Los datos sobre eso son realmente mixtos. Creo que lo están exagerando".

Las últimas dos propuestas perdieron por amplios márgenes en las elecciones.

Coupal cree que la propuesta es una toma de poder del sindicato SEIU para agregar trabajadores que podrían no ser necesarios.

Sin embargo, Miller dice que todo se trata de seguridad.

"Estas empresas ganan millones de dólares cada año y le dan millones de dólares a los accionistas", señaló Miller. "Creemos que hay mucho dinero en esta industria para mejorar la calidad de la atención médica".

