¿Real o estafa? Surge confusión sobre las tarjetas de débito de reembolso de California

¿Qué pasó con el plan del gobernador Gavin Newsom de enviar un cheque a los automovilistas para compensar los altos precios de la gasolina? Los legisladores estatales decidieron en vez enviar reembolsos a los contribuyentes de ingresos bajos y medios, para ayudar a aliviar el dolor de la inflación.

Ahora, millones de californianos están recibiendo esos pagos por correo en forma de una tarjeta de débito. Pero muchos dicen que las tarjetas parecen una estafa y otros se quejan de que están llenas de tarifas y restricciones.

Doris Beers de San Francisco tuvo sospechas cuando recibió un sobre por correo de algo llamado "Reembolso de impuestos de clase media" con una dirección en Nebraska. Lo abrió y encontró una tarjeta de débito emitida por un banco en Nueva York, diciendo que era su reembolso de California.

La tarjeta estaba cargada con un reembolso de $350 dólares. Los pagos únicos varían entre $200 y $350 dólares por persona para aquellos que ganan hasta $250,000 al año. La tarjeta venía con cuatro páginas de reglas, restricciones y cargos potenciales, además de un extenso acuerdo del titular de la tarjeta.

Los estafadores ya están tratando de engañar a los contribuyentes para que proporcionen información personal para activar sus tarjetas.

Entonces, ¿cómo puede saber si tiene algo real y no una estafa?

El sobre se parece al que se muestra en nuestro video, con una dirección de remitente en Omaha, Nebraska.

Lo más importante, la tarjeta real debe activarse llamando solo a este número: 1-800-240-0223. No llame a ningún otro número que pretenda activar la tarjeta.

Cuando llame, se le pedirá que marque los últimos seis dígitos de su número de Seguro Social. Sin embargo, una vez que active la tarjeta, tenga cuidado con las tarifas.

Cuesta $1.25 cada vez que retira dinero en un cajero automático fuera de la red, como los de los bancos principales. También cuesta $1.25 para obtener dinero en efectivo en un banco.

Sin embargo, es gratis obtener dinero en efectivo en los cajeros automáticos de Money Network, ubicados principalmente dentro de supermercados y farmacias. También es gratis usar las tarjetas para ir de compras.

El estado de California le está pagando a Money Network of Georgia $25 millones de dólares para proporcionar tarjetas de débito a unos 11 millones de californianos. El banco de Nueva York es un socio.

Verifique si califica para el reembolso de impuestos de la clase media de California aquí.

Would you like to read this story in English? Click here