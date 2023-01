Tormenta traerá fuertes lluvias, inundaciones y olas peligrosas al sur de California

LOS ANGELES (KABC) -- Otra poderosa tormenta llega a California esta semana, trayendo lluvias fuertes, olas peligrosas y posibles inundaciones al sur de California.

El sur de California podría ver caer hasta tres pulgadas de lluvia en un aguacero intenso el miércoles por la noche hasta el jueves por la mañana, lo que provocaría posibles inundaciones y olas peligrosamente altas en la playa. Los vientos en los desiertos alcanzarán velocidades peligrosas de alrededor de 60 a 65 millas por hora, lo que los acercará a la potencia de un huracán.

El norte del estado verá condiciones climáticas aún más peligrosas. Los meteorólogos de nuestra estación hermana KGO-TV en San Francisco pronosticaron vientos de hasta 60 millas por hora con fuertes lluvias, que se espera que derriben árboles y postes de electricidad y que también provoquen deslizamientos de tierra e inundaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre una posible pérdida de vidas humanas causada por la tormenta.

También es probable que la tormenta traiga de 2 a 5 pies de nieve a la Sierra Nevada, proporcionando un aumento al bajo suministro de agua del estado debido a años de sequía.

El sur de California no se verá tan fuertemente afectado, pero aún verá condiciones de tormenta serias, incluyendo olas peligrosamente altas y corrientes de resaca en las playas.

LEER | Caltrans insta a conductores a mantenerse fuera de las carreteras debido a fuerte tormenta

La lluvia comenzará en el sur de California a un ritmo más ligero durante el día del miércoles, y se convertirá en un fuerte aguacero durante la noche.

El jueves por la mañana será un viaje difícil y potencialmente peligroso en muchas de las carreteras.

Se emitió una alerta de inundación para gran parte de la región, especialmente las áreas que aún se están recuperando de los incendios forestales.

También se emitió una alerta de viento fuerte para el condado de Ventura que durará hasta el jueves por la mañana.

Las comunidades del sur de California se están preparando para la tormenta, particularmente en áreas vulnerables como las comunidades costeras y las áreas marcadas por incendios forestales.

El Departamento de Obras Públicas del condado de Los Ángeles emitió advertencias de evacuación, vigentes desde el miércoles por la tarde hasta el viernes por la mañana, para algunas de esas áreas que son propensas a deslizamientos de tierra. Eso incluye áreas afectadas por el incendio Lake y el incendio Bobcat.

Los funcionarios del condado instan a las personas a proteger sus hogares y negocios con sacos de arena.

En Los Ángeles, Laurel Canyon Boulevard estará cerrado el miércoles por la mañana desde las 8 a.m. hasta el mediodía. El cierre comenzará en Hollywood Boulevard, al lado norte, y en Mulholland Drive, al lado sur. Se advierte a los conductores que busquen rutas alternativas.

Las fuertes lluvias disminuirán justo a tiempo para el fin de semana, pero más lluvia se espera en el sur de California a principios de la próxima semana.

