Caltrans insta a conductores a mantenerse fuera de las carreteras debido a fuerte tormenta

LOS ANGELES (KABC) -- Mientras el sur de California se prepara para una poderosa tormenta, los funcionarios de Caltrans instan a los conductores a mantenerse alejados de las carreteras si es posible.

La lluvia comenzará en el sur de California a un ritmo más ligero durante el día del miércoles, pero para la tarde, la lluvia comenzará a intensificarse y los aguaceros continuarán hasta el jueves.

Se espera que la lluvia alcance una pulgada por hora en algunos lugares.

Caltrans dijo que despejó una sección de la Ruta estatal 2 en el Bosque Nacional Ángeles debajo de la Ruta estatal 39, pero se recomendó a los conductores que consulten Quickmap.dot.ca.gov para más información.

Se emitió una alerta de inundación para gran parte de la región, especialmente las áreas que aún se están recuperando de los incendios forestales.

También se emitió una alerta de viento fuerte para el condado de Ventura que durará hasta el jueves por la mañana.

Las fuertes lluvias disminuirán justo a tiempo para el fin de semana, pero más lluvia se espera en el sur de California a principios de la próxima semana.

