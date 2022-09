Regresa el calor al sur de California con varios avisos y advertencias vigentes

LOS ANGELES (KABC) -- Fue un día caluroso en el sur de California el domingo, pero será aún más caluroso al comienzo de la semana laboral.

Se espera que las temperaturas aumenten el lunes y el martes a medida que entren en vigor los avisos de calor.

Los condados de Los Ángeles y Orange van a estar bajo un aviso de calor el lunes, y se espera que las temperaturas en la región suban hasta los 81 grados. Para el martes, las temperaturas subirán hasta los 91 grados.

En los valles y el Inland Empire, se espera que las temperaturas aumenten más de 100 grados el lunes hasta el miércoles.

LEER | Comunidades latinas de las más afectadas por el calor extremo, según nuevos estudios

Las comunidades de montaña y playas van a tener temperaturas entre 82 y 85 grados hasta el miércoles. Sin embargo, las temperaturas en los desiertos van a subir a más de 100 grados.

Se han abierto varios centros de enfriamiento en todo el sur de California, como, por ejemplo, la ciudad de Rosemead que abrió un centro de enfriamiento en Rosemead Community Recreation Center ubicado en 3936 North Muscatel Avenue. Estará abierto hasta el miércoles, 28 de septiembre, desde las 7 a.m. hasta las 6 p.m.

Y con las altas temperaturas vienen también las preocupaciones por mantener a sus mascotas seguras durante el calor.

Los expertos dicen que un buen momento para pasear a los perros es por la mañana antes de que empiece a hacer calor y por la tarde.

Además, es clave mantener a las mascotas hidratadas.

LEER | Los mejores consejos para mantener a sus mascotas seguras y frescas durante el calor peligroso

Descargue nuestra aplicación ABC7 para alertas meteorológicas: haga clic aquí para celulares de iOS | haga clic aquí para celulares de Android. Si tiene la aplicación, active las notificaciones automáticas y personalice la aplicación. Haga clic en "My News" (Mis Noticias) en el menú inferior, luego escoja los temas que le gustaría seguir y toque "Done" (Listo).

Would you like to read this story in English? Click here