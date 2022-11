Captado en video: Fan es arrojado sobre la barandilla de SoFi Stadium tras una violenta pelea

INGLEWOOD, Calif. (KABC) -- Un partido de fútbol americano acababa de terminar cuando se desató una pelea en el estacionamiento del SoFi Stadium en Inglewood.

El incidente fue captado en video y muestra la violenta pelea tras el partido entre Los Angeles Chargers y los Kansas City Chiefs el domingo.

En un momento, se ve cuando uno de los hombres levanta al otro y lo arroja por el costado de una barandilla, dejándolo caer sobre los escalones de concreto que se encuentran debajo. Luego se puede ver al hombre que cayó levantándose, con cautela, y poniéndose de pie.

La persona que grabó el video le dijo a ABC7 que parecía que el altercado comenzó cuando un fan chocó contra otro. Otra persona trató de intervenir cuando comenzó la pelea y esa persona fue arrojada por la barandilla.

Se desconoce si el incidente involucró a fanáticos de equipos opuestos.

El incidente es otro ejemplo más de la violencia entre fanáticos en lugares deportivos de Los Ángeles y de todo el país. En algunos casos, las peleas han resultado en heridas graves, incluyendo la parálisis e incluso la muerte.

En febrero de este año, un fan de los 49ers quedó en coma luego de ser empujado al suelo durante una breve pelea afuera del SoFi Stadium. Otro fan le contó a ABC7 sobre un puñetazo que lo envió al hospital durante el juego Rams-Cardinals en enero de 2022.

El Dodger Stadium también ha tenido su parte de violencia entre fanáticos. Uno de los más infames fue la golpiza al fan de los Giants, Bryan Stow, en 2011, un ataque que lo dejó con heridas cerebrales graves y permanentes.

La semana pasada, una pareja fue asaltada en el estacionamiento del Dodger Stadium después de un concierto de Elton John.

En 2019, un padre de cuatro hijos resultó brutalmente herido tras una pelea en el estacionamiento del Dodger Stadium, dejándolo en el hospital con una fractura de cráneo.

En San Francisco en 2013, un hombre vestido con ropa de los Dodgers fue apuñalado fatalmente después del juego entre los Dodgers y los Giants. Posteriormente, los fiscales no presentaron cargos cuando se enfrentaron a evidencia de que los dos hombres arrestados en relación con la muerte podrían haber actuado en defensa propia.

