4 de cada 5 muertes relacionadas con el embarazo en EE.UU. son prevenibles, según los CDC

Cuatro de cada cinco muertes relacionadas con el embarazo en los Estados Unidos son prevenibles, de acuerdo a un nuevo informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o CDC por sus siglas en inglés.

El informe analizó datos de Maternal Mortality Review Committees (MMRC) en 36 estados entre 2017 y 2019.

La mayoría de estas muertes, o el 53%, ocurrieron entre siete días y un año después del embarazo.

Una cuarta parte de las muertes ocurrieron durante el embarazo y el 22% restante ocurrió el día del parto.

Las condiciones de salud mental, como las muertes vinculadas al suicidio o sobredosis por abuso de drogas, compuso la mayoría de las muertes con el 23%, según el informe.

Otras causas de la muerte relacionadas con el embarazo incluyen: hemorragia, enfermedades del corazón, infecciones, embolia trombótica, que es un tipo de coágulo de sangre, miocardiopatía, que es una enfermedad del músculo cardíaco, y la alta presión de sangre.

El informe también analizó las muertes separadas por raza y etnia y encontró que los afroamericanos constituían un porcentaje desproporcionado de las muertes relacionadas con el embarazo.

Los estadounidenses blancos representan el 59.3% de la población, según la Oficina del Censo de EE.UU., pero representaron el 46.6% de las muertes. Por otro lado, los afroamericanos representan el 13.8% de la población pero el 31.4% de las muertes.

Las causas principales varían según la raza o etnia. Para los afroamericanos, la causa principal fueron las enfermedades del corazón. Para los estadounidenses blancos y los latinos, la cause principal fueron las condiciones de salud mental.

Los CDC recientemente apoyaron a Maternal Mortality Review Committees en Estados Unidos con $2.8 millones de dólares para trabajar en prevenir muertes en el futuro relacionadas con el embarazo.

"El informe presenta una imagen mucho más clara de las muertes relacionadas con el embarazo en este país", dijo en un comunicado la Dra. Wanda Barfield, directora de la División de Salud Reproductiva de los CDC en el Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud.

"La mayoría de las muertes relacionadas con el embarazo se pudieron prevenir, lo que señala la importancia de tener iniciativas para mejorar la calidad se salud en los estados, hospitales y comunidades, para que se aseguren que todas las personas que están embarazadas o en el posparto reciban la atención adecuada en el momento adecuado", continuó el comunicado.

