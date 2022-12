Video muestra restaurante mexicano en Chatsworth siendo saqueado por ladrones

CHATSWORTH, LOS ANGELES (KABC) -- Un grupo de ladrones saqueó un popular restaurante mexicano en Chatsworth y todo fue captado por una cámara de seguridad.

El crimen ocurrió el viernes justo antes de las 5 a.m. en el restaurante Los Toros ubicado en Devonshire Street.

El propietario, Nicolás Montaño, dijo que los sospechosos entraron por la puerta del bar.

"Cuatro de ellos, saquearon el bar en busca de dinero en efectivo", dijo Montaño. "Como no encontraron nada ahí, subieron a la oficina".

Los ladrones destrozaron los escritorios y los gabinetes antes de intentar abrir la caja fuerte. Todos los sospechosos llevaban máscaras y huyeron en un auto blanco, posiblemente un BMW.

Los sospechosos no lograron llevarse mucho, pero causaron alrededor de $10,000 dólares en daños.

Los Toros fue uno de varios negocios en el área de Chatsworth y Porter Ranch que fue robado por el mismo grupo de ladrones, según la policía.

Montaño espera que el video sea clave para capturar a los ladrones antes de que roben a más negocios durante la temporada navideña.

