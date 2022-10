Captado en video: Oso decide ir a nadar a la piscina de una casa en Chatsworth

CHATSWORTH, LOS ANGELES (KABC) -- Fue otro día de descanso junto a la piscina para un oso que decidió darse un chapuzón en una casa en Chatsworth.

El oso visitó la casa varias veces en los últimos días, nadando y comiendo granadas y otra delicia para los osos: basura.

Los dueños de la casa apodaron al oso "Baloo", en honor al personaje de "El libro de la selva" (The Jungle Book).

Con una piscina, buenas comodidades y comida ilimitada, es posible que este oso nunca quiera irse.

