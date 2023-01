Enorme socavón se traga 2 autos en Chatsworth, dramático rescate captado en video

CHATSWORTH, LOS ANGELES (KABC) -- La tormenta poderosa azotando el sur de California provocó que se abriera un enorme socavón en Chatsworth el lunes por la noche, lo que resultó en un dramático rescate después de que dos automóviles cayeron dentro del hoyo.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:15 p.m. en la cuadra 11000 de Iverson Road y provocó una operación de rescate por parte de 50 bomberos de Los Ángeles.

Una camioneta cayó encima de otro vehículo que ya había caído en el socavón, de 15 pies de profundidad, momentos antes. Dos personas estaban dentro de cada uno de los dos vehículos, según las autoridades. Los dos ocupantes de la camioneta pudieron escapar por su propia cuenta.

El primer intento para rescatar a una mujer y una adolescente del vehículo inferior no tuvo éxito. Mientras tanto, el camino seguía derrumbándose, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. El vehículo comenzó a moverse dentro del socavón. Esto provocó que se realizara un rescate de inmediato para salvar la vida de las dos personas atrapadas.

Los bomberos usaron una escalera aérea para colocar a los rescatistas sobre el hoyo, y con una cuerda, lograron sacar a las víctimas.

La adolescente y la mujer sufrieron heridas menores y fueron trasladadas a un hospital, dijo LAFD.

Iverson Road permanecerá cerrada por un tiempo indeterminado mientras las agencias de la ciudad la evalúan y determinan las reparaciones requeridas, dijeron las autoridades.

En la comunidad de Val Verde, en el noroeste del condado de Los Ángeles, cerca de Castaic, el conductor de un SUV quedó atrapado en medio de una inundación.

Poco antes de las 7 p.m., los bomberos del condado respondieron a la intersección de las carreteras Hasley Canyon y Del Valle, donde usaron una escalera para llegar al hombre de 70 años.

El video de la escena mostró a los rescatistas sacando al hombre de la camioneta en el lado del pasajero. Él era la única persona dentro del vehículo y aparentemente no resultó herido, según los investigadores.

-----

