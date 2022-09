Organización recibe $1 millón para ampliar la educación de jóvenes latinos en Inland Empire

RANCHO CUCAMONGA, Calif. (KABC) -- La senadora estatal, Connie Leyva, presentó una ayuda del estado de $1 millón de dólares a la organización sin fines de lucro Chicano Latino Youth Leadership Project, que ayudará a abrir el quinto instituto de esta organización en el estado -- esta vez en el Inland Empire.

"Es increíblemente importante porque cuando miras mi distrito, somos 70% latinos y latinas y estamos subrepresentados", dijo Leyva, quien representa parte del Inland Empire. "Esto asegurará que nuestros jóvenes estén aprendiendo sobre el gobierno y aprendiendo a participar".

Chicano Latino Youth Leadership Project organiza una conferencia estatal y regional anual para las áreas a las que sirven como Sacramento, el Área de la Bahía, Fresno, el Valle Central, Los Ángeles, y ahora, el Inland Empire. La conferencia consiste en que los jóvenes participen en paneles y talleres centrados en la cultura, comunidad, universidad y las carreras profesionales.

"Esto es increíble. Es increíble cuando aprendes más sobre tu cultura", dijo Roxanna Pérez, una estudiante de la organización.

La conferencia también pone a los estudiantes a través de una sesión legislativa y reuniones del consejo del condado y de la ciudad.

"Me cambió la vida", dijo Joel Monte, un estudiante de la organización. "Quiero entrar en el gobierno y la política".

Chicano Latino Youth Leadership Project también ayuda a pagar los gastos de la conferencia de los estudiantes, para lo cual se utilizará parte de la ayuda estatal de $1 millón. El dinero también ayudará a pagar por trabajadores de tiempo completo que formarán parte de la organización por primera vez en su historia. Antes, la organización estaba dirigida por voluntarios.

"Esta era un área en el estado que ha sido desatendida y estamos ansiosos por comenzar en el Inland Empire", dijo Iván Carrillo, presidente de la junta de Chicano Latino Youth Leadership Project.

