Aumentan muertes por COVID en el condado de Los Ángeles

LOS ANGELES (KABC) -- No todos han vuelto a su horario habitual, pero los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles esperan que su plan de hacer que los residentes usen una mascarilla durante al menos 10 días después de regresar al trabajo o la escuela evitará un aumento de COVID después de las vacaciones.

Cinco días después del nuevo año, la cantidad de casos nuevos y hospitalizaciones en el condado de Los Ángeles se mantiene estable, pero luego del aumento después del Día de Acción de Gracias, COVID-19 continúa cobrando la vida de docenas de residentes diariamente.

Prevenir un aumento después de Navidad ayudará a los residentes del condado de Los Ángeles a reducir el riesgo de enfermedades graves y muerte en las próximas semanas, dijo la Dra. Sharon Balter, la directora de la División de Control y Prevención de Enfermedades Transmisibles del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles

En noviembre, las personas no vacunadas en California tenían casi tres veces más probabilidades de morir de COVID que las personas vacunadas.

Los científicos dicen que la vacuna de refuerzo bivalente COVID aún ofrece protección contra la última subvariante de omicron XBB.1.5, que parece ser más inmune y contagiosa.

Al comenzar 2023, Balter pide que reflexionemos sobre lo lejos que hemos llegado desde el comienzo de la pandemia y que sigamos cuidándonos a nosotros mismos y a los demás.

