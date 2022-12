Encuentran restos de 3 personas cerca de Kramer Junction en el condado de San Bernardino

BARSTOW, Calif. (KABC) -- Se está llevando a cabo una investigación después de que se encontraron los restos de tres personas en el condado de San Bernardino.

Los investigadores del alguacil dicen que los restos estaban ubicados en un área remota cerca de Kramer Junction el 18 de noviembre.

Una de las víctimas fue identificada como Enrique Saltos Gallegos, de 38 años, de la ciudad de Nuevo.

Los detectives todavía están realizando pruebas en los restos de las otras dos personas, pero creen que pueden ser personas que fueron reportadas como desaparecidas en Julio.

No se dieron a conocer más detalles.

Cualquiera que tenga información por favor llame al Departamento del Alguacil del condado de San Bernardino al 909-890-4904.

