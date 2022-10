Cupones digitales le podrían ahorrar bastante dinero durante la inflación: Así es cómo

ALHAMBRA, Calif. (KABC) -- Cuando se trata de ahorrar dinero y acumular ofertas, Roxanne Ochoa lo maneja con facilidad y sin recortar un solo cupón.

Todo lo que necesita es su teléfono celular con las aplicaciones, o apps, correctas, y tiempo para buscar las ofertas adecuadas.

La app de Target es una de sus preferidas aplicaciones, principalmente porque la empresa es muy buena para ajustar sus precios que igualan las ofertas de sus competidores como Walmart y Amazon, según Ochoa.

Además, dice que, si se usa una tarjeta de Target, usted puede obtener otro 5% de descuento en toda la compra. Y otra cosa, según Ochoa, usted puede ahorrar aún más cuando use las apps de marca de tienda junto con las apps de venta minorista. Para Ochoa, una de esas apps es "Ibotta".

Ella también usa "Cash App", "Rakuten" y "Slide". Todo depende de cuales apps estén ofreciendo las mejores recompensas y descuentos.

Puede que no se haga rico recortando cupones digitales, pero ciertamente puede ahorrarse dinero muy necesario en un momento cuando la inflación está haciendo todo más costoso.

Ochoa dice que ahorra por lo menos $100 dólares cada mes y más de $1,000 dólares en el transcurso de un año.

